Улан-удэнские полицейские перетягивали канат

Состоялась спартакиада, посвящённая 10-летию со дня образования управления МВД по Улан-Удэ



Команды Советского, Октябрьского и Железнодорожного отделов, отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и ветеранов соревновались в волейболе, перетягивании каната, демонстрировали мышечную силу в армрестлинге, меткость – в стрельбе из пневматической винтовки, а также участвовали в веселой семейной эстафете.



Победу по результатам состязания одержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Второе место заняла команда Железнодорожного отдела полиции, третье – ветераны управления.



Победителям вручены дипломы и ценные призы. Кроме того, медалями награждены ветераны – за активное участие в ветеранском движении, сообщает МВД по Бурятии.





