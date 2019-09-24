Состоялась спартакиада, посвящённая 10-летию со дня образования управления МВД по Улан-Удэ
Команды Советского, Октябрьского и Железнодорожного отделов, отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и ветеранов соревновались в волейболе, перетягивании каната, демонстрировали мышечную силу в армрестлинге, меткость – в стрельбе из пневматической винтовки, а также участвовали в веселой семейной эстафете.
Победу по результатам состязания одержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Второе место заняла команда Железнодорожного отдела полиции, третье – ветераны управления.
Победителям вручены дипломы и ценные призы. Кроме того, медалями награждены ветераны – за активное участие в ветеранском движении, сообщает МВД по Бурятии.
Улан-удэнские полицейские перетягивали канат
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