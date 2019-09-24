Победителями стали команды из центра города и Авиазавода
На открытых футбольных площадках ФСК завершились матчи Лиги дворового футбола Улан-Удэ. Игры собрали свыше 100 участников в 10 командах. Соревновались юноши 16 лет и старше.
Всем футболистам вручены сертификаты, победители и призёры награждены медалями, дипломами и кубками. Также все команды получили сладкие призы, сообщает управление по информационной политике городского Совета депутатов.
Победители и призёры
Юноши 2002 – 2003 г. р.
1 место – «МZ-United», мкр. Авиазавод, инструктор Юможапов З. Д.
2 место – «Стеклозавод», инструктор Бальжинимаева Н. К.
3 место – ФК «Глобус», мкр. Авиазавод, инструктор Матанова Д. Ч.
Юноши 2004 – 2005 г. р.
1 место – «Проспект-04», Центр, инструктор Абдулмуслимова О. В.
2 место – «Батарейка-05», инструктор Хандуев А. Б.
3 место – «ТСЖ Уютный двор», 43-44 кв., инструктор Клюев П. А.
Лучшими футболистами признаны:
Кирилл Иванов – «Проспект-04» (2004);
Иван Новосёлов – «MZ-United» (2002).
Лучшими вратарями признаны:
Роман Крылов – «Проспект-04» (2004);
Данил Смирнов – «Стеклозавод» (2002).
Лучшими защитниками признаны:
Кирилл Сыдеев – «FC Devils» (2004);
Кирилл Зырянов – «Глобус» (2002).
Лучшими нападающими признаны:
Эдуард Степанов – ТСЖ (2004);
Николай Кондаков – «МZ-United» (2002).
В Улан-Удэ названы чемпионы дворового футбола
Общество, Фото:
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