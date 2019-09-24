В Улан-Удэ названы чемпионы дворового футбола

Общество, Фото: управление по информационной политике

Победителями стали команды из центра города и Авиазавода



На открытых футбольных площадках ФСК завершились матчи Лиги дворового футбола Улан-Удэ. Игры собрали свыше 100 участников в 10 командах. Соревновались юноши 16 лет и старше.



Всем футболистам вручены сертификаты, победители и призёры награждены медалями, дипломами и кубками. Также все команды получили сладкие призы, сообщает управление по информационной политике городского Совета депутатов.



Победители и призёры



Юноши 2002 – 2003 г. р.

1 место – «МZ-United», мкр. Авиазавод, инструктор Юможапов З. Д.

2 место – «Стеклозавод», инструктор Бальжинимаева Н. К.

3 место – ФК «Глобус», мкр. Авиазавод, инструктор Матанова Д. Ч.



Юноши 2004 – 2005 г. р.

1 место – «Проспект-04», Центр, инструктор Абдулмуслимова О. В.

2 место – «Батарейка-05», инструктор Хандуев А. Б.

3 место – «ТСЖ Уютный двор», 43-44 кв., инструктор Клюев П. А.



Лучшими футболистами признаны:

Кирилл Иванов – «Проспект-04» (2004);

Иван Новосёлов – «MZ-United» (2002).



Лучшими вратарями признаны:

Роман Крылов – «Проспект-04» (2004);

Данил Смирнов – «Стеклозавод» (2002).



Лучшими защитниками признаны:

Кирилл Сыдеев – «FC Devils» (2004);

Кирилл Зырянов – «Глобус» (2002).



Лучшими нападающими признаны:

Эдуард Степанов – ТСЖ (2004);

Николай Кондаков – «МZ-United» (2002).

