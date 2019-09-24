Осуждённые сами изготовили куклы и декорации
В рамках Года театра в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ появился кукольный театр «Урагша». На открытии присутствовали председатель Общественного совета учреждения Николай Ломако и сотрудники колонии, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
После проведённых в исправительной колонии мастер-классов по созданию кукол и организации театральных постановок, осуждённые театрального кружка создали свой кукольный театр. Собственноручно изготовили куклы и декорации.
На суд зрителей была представлена юмористическая постановка о вреде табакокурения и употребления наркотиков. Кукловоды показали чёткую грань между жизнью человека с пагубными зависимостями, и человека без них.
Николай Ломако поблагодарил участников театрального кружка за спектакль, пожелав им дальнейшей работы в создании постановок на актуальные и злободневные темы.
В улан-удэнской колонии появился кукольный театр
Общество, Фото:
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