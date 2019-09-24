Шесть лучших участковых выбрали в Бурятии

В Бурятии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый»



В интернет-голосовании приняли участие более 1600 жителей республики. Во второй этап прошли участковые Бурятии, набравшие наибольшее количество голосов:



1. старший лейтенант полиции Калашников Василий Иванович (Улан-Удэ, Железнодорожный район);

2. подполковник полиции Рабжаев Даши Цыбикдоржиевич (Бичурский район);

3. лейтенант полиции Шенхоров Вячеслав Сергеевич (Тункинский район);

4. майор полиции Цыренов Зоригто Цырендоржиевич (Хоринский район);

5. лейтенант полиции Бурдуков Роман Владимирович (Баунтовский район);

6. майор полиции Хохоев Алексей Александрович (Улан-Удэ, Октябрьский район).



С 7 по 16 октября на официальном сайте МВД по Бурятии стартует второй этап конкурса.



По итогам второго тура лучший участковый республики примет участие в финальном всероссийском этапе, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне с 1 по 10 ноября.



Награждение «Народного участкового» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.



