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Шесть лучших участковых выбрали в Бурятии

Шесть лучших участковых выбрали в Бурятии
Общество, 
В Бурятии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый»

В интернет-голосовании приняли участие более 1600 жителей республики. Во второй этап прошли участковые Бурятии, набравшие наибольшее количество голосов:

1. старший лейтенант полиции Калашников Василий Иванович (Улан-Удэ, Железнодорожный район);
2. подполковник полиции Рабжаев Даши Цыбикдоржиевич (Бичурский район);
3. лейтенант полиции Шенхоров Вячеслав Сергеевич (Тункинский район);
4. майор полиции Цыренов Зоригто Цырендоржиевич (Хоринский район);
5. лейтенант полиции Бурдуков Роман Владимирович (Баунтовский район);
6. майор полиции Хохоев Алексей Александрович (Улан-Удэ, Октябрьский район).

С 7 по 16 октября на официальном сайте МВД по Бурятии стартует второй этап конкурса.

По итогам второго тура лучший участковый республики примет участие в финальном всероссийском этапе, который пройдёт в форме онлайн-голосования на федеральном уровне с 1 по 10 ноября.

Награждение «Народного участкового» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.

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