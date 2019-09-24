У них три «серебра» и одна «бронза»
Ангарчане завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы ВДФСО «Союз сельских спортсменов России – сельский спорт». Турнир проходил с 21 по 23 сентября в Черногорске в Республике Хакасия.
В соревнованиях приняли участие более 300 дзюдоистов из Челябинской, Омской, Кемеровской областей, республик Бурятия, Тыва, Алтай и других регионов страны. Среди юниоров до 21 года серебряными призёрами стали Владимир Сухопаров (весовая категория до 100 кг) и Виталий Сухопаров (свыше 100 кг). Бронзовую медаль выиграл Андрей Пермяков в весе до 90 кг.
Среди юношей до 18 лет в весе до 90 кг второе место занял Степан Степанов. Теперь ему предстоит участвовать в первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо, которое с 28 по 29 сентября пройдёт в Абакане.
Ребята учатся в областном училище олимпийского резерва в Ангарске и тренируются у Виталия Бронникова и Александра Степанова. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской области.
Ангарские дзюдоисты завоевали 4 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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