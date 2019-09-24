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БГСХА обделила студентку-сироту

БГСХА обделила студентку-сироту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд обязал академию выплатить студентке задолженность

Девушка-сирота, студентка БГСХА по очной форме обучения, с 2016 года не получала положенные социальные выплаты. Ей не платили компенсации на питание, одежду, канцелярские товары, предусмотренные федеральным законом.

Прокурор Железнодорожного района, защищая интересы девушки, обратился в районный суд с иском к Бурятской сельскохозяйственной академии и министерству сельского хозяйства России как её учредителю. Суд обязал академию выплатить девушке задолженность по социальным выплатам за 2016-2019 годы. На министерство сельского хозяйства страны возложили обязанность обеспечить финансирование расходов.

В суде выяснилось, что социальные выплаты не выплачивались полностью из-за недостаточного финансирования минсельхозом.

БГСХА и министерство сельского хозяйства России подали апелляционные жалобы на решение суда.

Однако апелляционным определением решение Железнодорожного районного суда оставлено без изменения, жалобы – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

- Коллегия указала, что недофинансирование указанных социальных выплат не может служить основанием для освобождения от обязанности исполнения ответчиками социальных гарантий, предусмотренных нормами федеральных законов в отношении детей-сирот, - пояснили в Верховном суде.

БГСХА сироты
 
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