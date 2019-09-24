БГСХА обделила студентку-сироту

Суд обязал академию выплатить студентке задолженность



Девушка-сирота, студентка БГСХА по очной форме обучения, с 2016 года не получала положенные социальные выплаты. Ей не платили компенсации на питание, одежду, канцелярские товары, предусмотренные федеральным законом.



Прокурор Железнодорожного района, защищая интересы девушки, обратился в районный суд с иском к Бурятской сельскохозяйственной академии и министерству сельского хозяйства России как её учредителю. Суд обязал академию выплатить девушке задолженность по социальным выплатам за 2016-2019 годы. На министерство сельского хозяйства страны возложили обязанность обеспечить финансирование расходов.



В суде выяснилось, что социальные выплаты не выплачивались полностью из-за недостаточного финансирования минсельхозом.



БГСХА и министерство сельского хозяйства России подали апелляционные жалобы на решение суда.



Однако апелляционным определением решение Железнодорожного районного суда оставлено без изменения, жалобы – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



- Коллегия указала, что недофинансирование указанных социальных выплат не может служить основанием для освобождения от обязанности исполнения ответчиками социальных гарантий, предусмотренных нормами федеральных законов в отношении детей-сирот, - пояснили в Верховном суде.



