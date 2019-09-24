Улан-Удэ вошёл в топ городов для бюджетных поездок осенью

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг туристических городов России для бюджетных поездок осенью



В первую десятку недорогих городов России, в которых бюджет туриста составит до 2,5 тысяч рублей в сутки, вошли Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск.



Топ-20 недорогих туристических городов, где бюджет туриста до 3 тысяч рублей в сутки, также составили Саратов, Калуга, Ульяновск, Саранск, Омск, Томск, Чебоксары, Орел, Иваново и Улан-Удэ.



В бюджет отдыха входят стоимость проживания вдвоем в гостинице или квартире, обед в кафе и посещение городского музея.



По данным ТурСтат, в этом году внутренний туризм в России, растущий во многом за счёт событийных мероприятий в регионах, превысит 60 миллионов человек.

