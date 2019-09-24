 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Сентября

23 Сентября

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт второй протестный митинг

В Улан-Удэ пройдёт второй протестный митинг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии состоится митинг «против полицейского произвола»

В Улан-Удэ состоится второй протестный митинг. Он намечен на 29 сентября, место проведения – парк «Юбилейный». Митинг заявлен против «полицейского произвола» и за прекращение преследований участников акции протеста на площади Советов.

Сведения о новом митинге распространяются в соцсетях. Подтвердил информацию порталу «МБХ медиа» депутат Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов.

Первый согласованный митинг состоялся в «Юбилейном» 15 сентября. На взгляд, он собрал порядка 1,5-2 тысяч человек. Организаторы заявили о пришедших 3 тысячах улан-удэнцах. Пришёл на мероприятие и глава Бурятии Алексей Цыденов. Итогом митинга стали требования о перевыборах мэра Улан-Удэ и отставки всех, кого можно, начиная от глава Цыденова и министра внутренних дел Олега Кудинова и заканчивая депутатами Хурала, но исключительно от «Единой России».

Глава Бурятии в недавнем интервью российской газете «Взгляд» заявил, что «раскачивание ситуации в республике, возможно, будет продолжаться».

Согласованный митинг 15 сентября стал продолжением протестной акции на площади Советов, начавшейся 9-го числа. Сперва здесь требовали освободить сторонников шедшего «изгонять» Путина шамана Александра Габышева. Затем на площадь подтянулись коммунисты, заявившие о недоверии к итогам выборов мэра Улан-Удэ. Люди находились на площади несколько дней, пока не были задержаны росгвардейцами ночью 12 сентября.

Ряд участников несогласованного публичного мероприятия уже наказаны. К примеру, депутат от КПРФ Баир Цыренов – 15 тысяч рублей, его помощник Алексей Ихиритов – тысяча рублей, лидер движения «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов – 10 суток ареста, бывший координатор штаба Алексея Навального Пётр Дондуков – 10 суток ареста, таксист Дмитрий Баиров – по 5 суток ареста за три правонарушения. Сегодня штраф в 15 тысяч суд назначил общественнику Евгению Буянину: он уже заявил, что готов, обжалуя наказание, «дойти хоть до Европейского суда».
митинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт второй протестный митинг
В Улан-Удэ пройдёт второй протестный митинг
Общество, 24.09.2019
В столице Бурятии состоится митинг «против полицейского произвола»
3 тысячи жителей Бурятии вышли на марафон «Чистые берега Байкала»
3 тысячи жителей Бурятии вышли на марафон «Чистые берега Байкала»
Общество, 24.09.2019
Волонтёры собрали более 160 кубометров мусора
Четверть населения Бурятии привили от гриппа
Четверть населения Бурятии привили от гриппа
Общество, 24.09.2019
Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано
Новый памятник на площади Славы в Улан-Удэ установят в 2020-м
Новый памятник на площади Славы в Улан-Удэ установят в 2020-м
Общество, 24.09.2019
20 сентября минстрой Бурятии проинспектировал ход работ по реконструкции площади Славы
В Байкальском заповеднике высадили более 100 деревьев
В Байкальском заповеднике высадили более 100 деревьев
Общество, 24.09.2019
На этой неделе состоится посадка ещё сотни деревьев
В Бурятии сняли клип «Радуюсь жизни»
В Бурятии сняли клип «Радуюсь жизни»
Общество, 24.09.2019
Очередной клип выпустила бурятская детская вокальная студия
В Улан-Удэ на ночь закроют половину переезда
В Улан-Удэ на ночь закроют половину переезда
Общество, 24.09.2019
Движение будет ограничено через железнодорожный переезд в посёлке имени Горького
«Социальный контракт» заключили уже 1700 семей Бурятии
«Социальный контракт» заключили уже 1700 семей Бурятии
Общество, 24.09.2019
Они получили поддержку в натуральном и денежном выражении
Блогер Денис Оптимисстер встретился с поклонниками в Улан-Удэ
Блогер Денис Оптимисстер встретился с поклонниками в Улан-Удэ
Общество, 24.09.2019
Денис Оптимисстер рассказал гостям мероприятия о своих книгах, их героях и планах на будущее
В Бурятии появилось общество дружбы Сибири и Сербии
В Бурятии появилось общество дружбы Сибири и Сербии
Общество, 24.09.2019
В правление избраны известные краеведы и общественные деятели
В Бурятии воспитатели детсада поддержали #НеделюБезопасности
В Бурятии воспитатели детсада поддержали #НеделюБезопасности
Общество, 24.09.2019
Акция прошла в утренние часы вблизи детского сада
В Улан-Удэ пройдёт концерт песен на стихи Гунги Чимитова
В Улан-Удэ пройдёт концерт песен на стихи Гунги Чимитова
Общество, 24.09.2019
Мероприятие проведут в середине октября
Пожарно-спасательная часть № 5 признана лучшей в Бурятии
Пожарно-спасательная часть № 5 признана лучшей в Бурятии
Общество, 24.09.2019
Комиссия оценивала пожарные части по нескольким критериям
В Бичурском районе Бурятии появится 3D-кинотеатр
В Бичурском районе Бурятии появится 3D-кинотеатр
Общество, 23.09.2019
Под него переоборудуют дом культуры

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^