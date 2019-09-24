В Улан-Удэ пройдёт второй протестный митинг

В столице Бурятии состоится митинг «против полицейского произвола»
В Улан-Удэ состоится второй протестный митинг. Он намечен на 29 сентября, место проведения – парк «Юбилейный». Митинг заявлен против «полицейского произвола» и за прекращение преследований участников акции протеста на площади Советов.
Сведения о новом митинге распространяются в соцсетях. Подтвердил информацию порталу «МБХ медиа» депутат Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов.
Первый согласованный митинг состоялся в «Юбилейном» 15 сентября. На взгляд, он собрал порядка 1,5-2 тысяч человек. Организаторы заявили о пришедших 3 тысячах улан-удэнцах. Пришёл на мероприятие и глава Бурятии Алексей Цыденов. Итогом митинга стали требования о перевыборах мэра Улан-Удэ и отставки всех, кого можно, начиная от глава Цыденова и министра внутренних дел Олега Кудинова и заканчивая депутатами Хурала, но исключительно от «Единой России».
Глава Бурятии в недавнем интервью российской газете «Взгляд» заявил, что «раскачивание ситуации в республике, возможно, будет продолжаться».
Согласованный митинг 15 сентября стал продолжением протестной акции на площади Советов, начавшейся 9-го числа. Сперва здесь требовали освободить сторонников шедшего «изгонять» Путина шамана Александра Габышева. Затем на площадь подтянулись коммунисты, заявившие о недоверии к итогам выборов мэра Улан-Удэ. Люди находились на площади несколько дней, пока не были задержаны росгвардейцами ночью 12 сентября.
Ряд участников несогласованного публичного мероприятия уже наказаны. К примеру, депутат от КПРФ Баир Цыренов – 15 тысяч рублей, его помощник Алексей Ихиритов – тысяча рублей, лидер движения «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов – 10 суток ареста, бывший координатор штаба Алексея Навального Пётр Дондуков – 10 суток ареста, таксист Дмитрий Баиров – по 5 суток ареста за три правонарушения. Сегодня штраф в 15 тысяч суд назначил общественнику Евгению Буянину: он уже заявил, что готов, обжалуя наказание, «дойти хоть до Европейского суда».
В Улан-Удэ пройдёт второй протестный митинг
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