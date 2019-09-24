В ВДЦ «Орлёнок» пройдёт всероссийский форум студотрядов
С 2 по 5 октября во всероссийском детском центре «Орлёнок» состоится VI всероссийский форум студенческих педагогических отрядов.
В рамках форума будет проведён финал конкурса «Лучший вожатый». На нём соберутся 50 сильнейших вожатых со всей России. От Бурятии отправится победитель республиканского этапа конкурса профессионального мастерства «Вожатый года – 2019», вожатый детского оздоровительно-образовательного центра «Огонёк» Дмитрий Карнаухов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Напомним, что республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года-2019» проходил в Улан-Удэ в августе этого года. Победу в соревновании Дмитрий Карнаухов разделил с вожатым ДООЦ «Рассвет» Артёмом Бобылевым.
Вожатый из Бурятии будет претендовать на звание лучшего в России
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