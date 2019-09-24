В Улан-Удэ проведут концерты в честь чемпионата мира

Они будут проходить на площади Советов



Стала известна программа культурных мероприятий в дни проведения чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. Со 2 по 13 октября на площади Советов пройдут концерты с ведущими мастерами искусств, народного творчества и эстрады Бурятии.



2 октября в 18:30 начнётся серия концертов с прямой трансляции Чемпионата мира по боксу среди женщин на площади Советов, а продолжится зрелище праздничным концертом «#WelcomeToBuryatia».



4 октября в 18:00 на площади Советов состоится концерт вокально-инструментальных ансамблей Бурятии «Живой звук». Участниками концерта станут не только профессиональные, но и любительские коллективы, играющие разную музыку: этно, фолк-рок, джаз, рок, этно-рок, кавер-группы и т.д.



5 октября в 15:00 начнётся гала-концерт казачьих коллективов «Пой, душа казачья!» с участием лучших казачьих коллективов из Забайкальского края и Бурятии.



6 октября в 18:00 слушателей будет радовать фестиваль современного танца «Dweezh Fest». Зрители станут очевидцами флешмоба от ведущих танцевальных школ Улан-Удэ: «VMD studio», «Dancehall» и танцевальной команды «Adrenalin crew – ADR Fam». Команды представят молодёжную субкультуру нашей республики.



8 октября в 18:00 пройдёт концерт «I love Ulan-Ude». Гости и жители столицы увидят выступления любимых артистов, детских и взрослых ансамблей, которые представят свои лучшие творческие номера, популярные хореографические композиции.



10 октября в 18:00 состоится этноконцерт «Содружество сердец». В концерте примут участие любительские и профессиональные коллективы, исполнители, пропагандирующие традиции и культурное наследие народов, проживающих на территории Бурятии.



12 октября в 18:00 звёзды бурятского рэпа Alihan Dze, DJ Heyul, Bar & Tru Saryuna Balzhinimaeva покажут то, на что они способны.



Окончательной точкой в серии мероприятий 13 октября в 18:00 станет официальное закрытие чемпионата мира и концерт «#GoodLuck». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



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