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Четверть населения Бурятии привили от гриппа

Четверть населения Бурятии привили от гриппа
Общество,  Фото:pixabay.com
Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано

В Бурятии проводится прививочная кампания против гриппа. Согласно плану, планируется привить более 50% от численности населения республики, в том числе около 200 тысяч детей. Вакцинацию уже начали в школах, детских садах, учебных заведениях, на предприятиях, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

По данным на 20 сентября, привито 245 479 человек, что составило 25,9% от численности населения.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно: детям с 6-месячного возраста, учащимся 1-11 классов, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным женщинам, призывникам, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лицам старше 60 лет.

Заболеваемость ОРВИ в республике на сезонном уровне. не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано.
прививки
 
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