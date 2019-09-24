Четверть населения Бурятии привили от гриппа

Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано



В Бурятии проводится прививочная кампания против гриппа. Согласно плану, планируется привить более 50% от численности населения республики, в том числе около 200 тысяч детей. Вакцинацию уже начали в школах, детских садах, учебных заведениях, на предприятиях, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



По данным на 20 сентября, привито 245 479 человек, что составило 25,9% от численности населения.



Вакцинация против гриппа проводится бесплатно: детям с 6-месячного возраста, учащимся 1-11 классов, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным женщинам, призывникам, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лицам старше 60 лет.



Заболеваемость ОРВИ в республике на сезонном уровне. не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано.

