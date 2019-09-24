Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано
В Бурятии проводится прививочная кампания против гриппа. Согласно плану, планируется привить более 50% от численности населения республики, в том числе около 200 тысяч детей. Вакцинацию уже начали в школах, детских садах, учебных заведениях, на предприятиях, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
По данным на 20 сентября, привито 245 479 человек, что составило 25,9% от численности населения.
Вакцинация против гриппа проводится бесплатно: детям с 6-месячного возраста, учащимся 1-11 классов, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным женщинам, призывникам, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лицам старше 60 лет.
Заболеваемость ОРВИ в республике на сезонном уровне. не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Четверть населения Бурятии привили от гриппа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано
20 сентября минстрой Бурятии проинспектировал ход работ по реконструкции площади Славы
На этой неделе состоится посадка ещё сотни деревьев
Очередной клип выпустила бурятская детская вокальная студия
Движение будет ограничено через железнодорожный переезд в посёлке имени Горького
Они получили поддержку в натуральном и денежном выражении
Денис Оптимисстер рассказал гостям мероприятия о своих книгах, их героях и планах на будущее
В правление избраны известные краеведы и общественные деятели
Акция прошла в утренние часы вблизи детского сада
Мероприятие проведут в середине октября
Комиссия оценивала пожарные части по нескольким критериям
В городе без осадков
Под него переоборудуют дом культуры
Среди призёров – Киренский и Братский районы
Все они состоятся в октябрьские субботы