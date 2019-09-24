На мероприятии пройдёт массовый выпуск мальков омуля в озеро Байкал
5 октября в в рабочем посёлке Листвянка на территории отеля «Легенда Байкала» пройдёт юбилейный пятый байкальский гастрономический фестиваль «День омуля-2019».
Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа: выступления творческих коллективов, фуд-корты, мастер-классы, увлекательная викторина для детей от Байкальского музея ИНЦ СО РАН, конкурс детского рисунка, кулинарные поединки и спортивные семейные состязания. Гости праздника смогут попробовать уху из байкальской рыбы, а также приготовить сагудай вместе с профессиональными поварами.
Впервые в рамках фестиваля состоится массовый выпуск мальков омуля в озеро Байкал с целью восстановления и поддержания высокого биологического разнообразия озера, сообщает агентство по туризму Иркутской области.
В Иркутской области проведут «День омуля»
Общество, Фото:
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