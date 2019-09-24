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В Иркутской области проведут «День омуля»

В Иркутской области проведут «День омуля»
Общество,  Фото:pixabay.com
На мероприятии пройдёт массовый выпуск мальков омуля в озеро Байкал

5 октября в в рабочем посёлке Листвянка на территории отеля «Легенда Байкала» пройдёт юбилейный пятый байкальский гастрономический фестиваль «День омуля-2019».

Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа: выступления творческих коллективов, фуд-корты, мастер-классы, увлекательная викторина для детей от Байкальского музея ИНЦ СО РАН, конкурс детского рисунка, кулинарные поединки и спортивные семейные состязания. Гости праздника смогут попробовать уху из байкальской рыбы, а также приготовить сагудай вместе с профессиональными поварами.

Впервые в рамках фестиваля состоится массовый выпуск мальков омуля в озеро Байкал с целью восстановления и поддержания высокого биологического разнообразия озера, сообщает агентство по туризму Иркутской области.
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