В Иркутской области проведут «День омуля»

На мероприятии пройдёт массовый выпуск мальков омуля в озеро Байкал



5 октября в в рабочем посёлке Листвянка на территории отеля «Легенда Байкала» пройдёт юбилейный пятый байкальский гастрономический фестиваль «День омуля-2019».



Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа: выступления творческих коллективов, фуд-корты, мастер-классы, увлекательная викторина для детей от Байкальского музея ИНЦ СО РАН, конкурс детского рисунка, кулинарные поединки и спортивные семейные состязания. Гости праздника смогут попробовать уху из байкальской рыбы, а также приготовить сагудай вместе с профессиональными поварами.



Впервые в рамках фестиваля состоится массовый выпуск мальков омуля в озеро Байкал с целью восстановления и поддержания высокого биологического разнообразия озера, сообщает агентство по туризму Иркутской области.

