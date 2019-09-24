Всероссийские соревнования по боулингу стартовали в Иркутске

В нём участвуют спортсмены из Иркутска, Москвы, Улан-Удэ, Хабаровска, Владивостока, Красноярска и других городов



В Иркутске в боулинг-центре «7 Миля» начались всероссийские соревнования по боулингу. В турнире, который продлится по 28 сентября, примут участие более 60 спортсменов из Москвы, Улан-Удэ, Хабаровска, Владивостока, Красноярска, Омска, Магнитогорска и других российских городов.



Всероссийские соревнования по боулингу являются рейтинговыми и проводятся в четырех дисциплинах: личные, парные и командные (в команде три человека) среди мужчин и женщин, а также парные соревнования среди смешанных команд. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего спортивного разряда.



В рамках состязаний по боулингу 24 сентября в 12:00 часов начнётся официальная практика. 25 сентября в 10:00 часов стартуют личные соревнования, финальная часть личных соревнований – с 21:00. 26 сентября в 10:00 состоятся командные соревнования, финальная часть – с 21:00. 27 сентября с 10:00 будут проходить парные соревнования среди мужчин, женщин и смешанных команд, финальная часть с 21:00 – по парным соревнованиям у мужчин и женщин. 28 сентября с 8:00 начнётся финальная часть парных соревнований среди смешанных команд.



В состав сборной команды Иркутской области входят 43 спортсмена из Иркутска и Братска. В соревнованиях примут участие мастер спорта, член президиума Федерации боулинга России Леонид Усов; мастер спорта, член сборной России Антон Красноштанов; мастер спорта, член сборной России по боулингу среди ветеранов Олег Причко; мастер спорта, член сборной России Ольга Хвостова; кандидат в мастера спорта, член сборной России по боулингу среди ветеранов Екатерина Причко и другие.



Параллельно в боулинг-центре «7 Миля» с всероссийскими соревнованиями по боулингу пройдут XXI кубок Байкала по боулингу и V этап сеньор-тура «Кубок ветеранов боулинга» Сибири, Урала и Дальнего Востока. V этап сеньор-тура «Кубок ветеранов боулинга» проводится по следующим возрастным группам: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-70, свыше 70 лет, в дисциплине – личные соревнования среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

