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«Социальный контракт» заключили уже 1700 семей Бурятии

«Социальный контракт» заключили уже 1700 семей Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Они получили поддержку в натуральном и денежном выражении

Проект «Социальный контракт», который реализуется в Бурятии с 2011 года, стал «спасательным кругом» для 1700 многодетных и малоимущих семей республики. По условиям контракта семьи, находящиеся в социально опасном положении, в безвозмездное пользование получают стельную корову или денежные средства на развитие собственного дела, либо создают безопасные условия проживания. На эти цели направлено свыше 26 миллионов рублей из республиканского бюджета.

- В 2019 году на оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта в бюджете Бурятии предусмотрено более 7 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

С текущего года мероприятия по развитию технологии социального контракта реализуются в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщал «Байкал-Daily», «социальный контракт» в Бурятии работает уже несколько лет. Контракт считается выполненным после передачи первого телёнка (обязательно тёлки, а не бычка) в возрасте 1,5-2-х лет следующей малообеспеченной семье. С 2017 года проект заработал и для городских жителей
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