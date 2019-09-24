Акция прошла в утренние часы вблизи детского сада
В Бурятии #НеделяБезопасности началась с профилактического мероприятия воспитателей детского сада. Вместе с сотрудниками ГИБДД работники дошкольного учреждения в Закаменске призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.
Акция прошла в утренние часы вблизи детского сада, когда взрослые спешат на работу. Чтобы привлечь внимание водителей, воспитатели надели яркие жилеты и выставили красочные макеты детских фигурок. Беседуя с автомобилистами, они призывали их снижать скорость движения при приближении к школам и детским садам, уступать дорогу юным пешеходам и соблюдать ПДД при перевозке маленьких пассажиров.
Сотрудники ГИБДД обратились к водителям с просьбой быть примером для своих детей и в своей семье уделять внимание изучению правил дорожной безопасности. Сами водители отметили, что такие мероприятия идут на пользу всем участникам дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии воспитатели детсада поддержали #НеделюБезопасности
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