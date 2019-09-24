Комиссия оценивала пожарные части по нескольким критериям
В Бурятии подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшая пожарная часть федеральной противопожарной службы». Смотр-конкурс проходил в течение нескольких месяцев, и в нём приняли участие 10 подразделений ФПС по республике.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, основная цель - повышение готовности подразделений к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
Для определения победителя в Главном управлении была создана специальная комиссия. Она оценивала пожарные части по нескольким критериям - внешний вид зданий и помещений, прилегающую территорию, техническое оснащение, газодымозащитную службу, а также профессиональную подготовку и показатели оперативно-служебной деятельности.
По итогам конкурса победителем признана пожарно-спасательная часть № 5. Созданная в мае 1940 года как самостоятельная военизированная пожарная часть по охране Улан-Удэнского авиационного завода. Кроме этого, сегодня сотрудники части обеспечивают пожарную безопасность близлежащих посёлков Восточный, Загорск, Площадка, Зелёный в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
- В пожарной части созданы все условия для несения боевого дежурства, также частые гости в подразделении - воспитанники детских садов, школьники и студенты. Они всегда с большим удовольствием приходят сюда на экскурсии, чтобы познакомиться с бытом огнеборцев, - заключили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожарно-спасательная часть № 5 признана лучшей в Бурятии
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