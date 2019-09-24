В Улан-Удэ пройдёт концерт песен на стихи Гунги Чимитова



Гунга Гомбоевич Чимитов (15 ноября 1924 года – 5 февраля 2014 года) родился в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района РБ. Бурятский поэт и переводчик, народный поэт Республики Бурятия. Автор 16 сборников стихов, басен, очерков, изданных на родном языке. Он перевёл на бурятский язык многие произведения русских и зарубежных классиков и на русский язык – историческую хронику 13 века «Сокровенное сказание».



Национальный оркестр Бурятии и солисты театра «Байкал» 11 октября исполнят известные и любимые песни поэта Гунги Чимитова.- «Тоонто нютаг», «Эжым», «Инаг дураяа гамнаарай», «Унгын голой дангина», «Захяа дуун», «Ерэхээ яагааш», «Инагай дуун», «Эжэл гансам ерээрэй» - эти песни знают и поют даже те, кто затруднится назвать их автора. Слова этих песен – творение народного поэта Гунги Чимитова. Стихи, положенные на музыку бурятских композиторов, не знают времени и с каждым годом всё прочнее становятся хитами, - сообщили в пресс-службе театра.Эти и другие известные песни прозвучат на сцене Бурдрама. Концерт состоится вечером.