В Бурятии к отопительному сезону не готовы две котельные

Они находятся в Муйском районе



По результатам проведённого мониторинга готовности котельных к отопительному сезону в районах Бурятии из 508 полную готовность имеют 506, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



Не готовы две котельные в Муйском районе. Они на особом контроле. На котельной в посёлке Северомуйск проводится ремонт углеподачи и золоудаления, а на котельной в посёлке Таксимо проводятся работы по установке дымовой трубы.



По предварительным данным, 26 сентября ремонтные работы должны завершиться и котельные запустят в работу.



По состоянию на 23 сентября, полностью отопительный сезон начат в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах, городе Северобайкальск, городе Улан-Удэ.



В Заиграевском, Закаменском и Тункинском районе часть котельных не запущена. Там отопительный сезон начнётся, когда температура воздуха в течении пяти дней будет держаться не более 8 градусов.

