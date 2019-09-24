В Улан-Удэ днём до 23 градусов тепла

В городе без осадков



По данным Бурятского Гидрометцентра, 24 сентября по республике: ночью без осадков, днём по Северо-Байкальскому району местами небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер восточный с переходом днём на северо-западный 3-8, местами ночью до 9-14, днём до 12-17 м/с. Температура ночью 4-9 тепла, по северным районам 0-5 мороза, днём 21-26, местами 12-17 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный 7-12, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 5-7, днём 21-23 тепла.

