Развитие детского хоккея Бурятии упёрлось в безденежье

Родители детей, занимающихся хоккеем в Улан-Удэ, просят поддержки у Алексея Цыденова



Родители детей, занимающихся в хоккейном клубе «Моритон», написали обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. В документе они просят оказать господдержку клубу в виде субсидирования затрат или части затрат на аренду льда и спортивного зала (с использованием тренажёров) для проведения тренировок на ледовой арене.



Хоккейный клуб «Моритон», где занимаются дети от 5 и 17 лет, создавался силами энтузиастов. В 2015 году, когда была создана группа клуба «ВКонтакте», пользователь поинтересовался: кто ваш спонсор? «Спонсор – свой карман», - с юмором ответил представитель клуба. Хоккеисты выживают исключительно своими силами.



- Государство никак не поддерживает именно тех людей, которые непосредственно занимаются детским хоккеем. Есть уже непосредственно существующие секции детского хоккея, которые не первый год работают, и они игнорируются с точки зрения господдержки. В городе мы пока одни, в республике есть секции в Гусиноозёрске, Онохое, Селенгинске. А ещё есть и 52 школа есть, кроме нас, в Улан-Удэ – но там, скорее всего, секция от школы идёт, и просто тот, кто организовывает её, работает учителем физкультуры в этой же школе. Но все остальные работают на собственном энтузиазме. Я, допустим, завтра встану и уйду, и никто это дальше никак развивать не будет, - рассказал «Байкал-Daily» о ситуации директор АНО «Хоккейный клуб «Моритон» Пётр Бадмацыренов.



В копеечку клубу, в основном родителям, оплачивающим занятия детей, обходится лёд. А точнее – аренда льда, на котором занимаются дети от мала до велика.



- Лёд очень дорогой. Господдержки мы не получали. Один раз мы выиграли грант от минспорта Бурятии в 2016 году в 100 тысяч на оборудование, которое мы потом затёрли до дыр. Ну, потому что мы всем этим пользуемся, мы реально работаем круглый год, - продолжает Пётр Бадмацыренов.



Помимо аренды льда, надо платить зарплату трём тренерам. По словам директора хоккейного клуба «Моритон», сейчас они с помощью родительских денег оплачивают только лёд, а тренерский состав работает практически бесплатно.



- У нас в основном дети маленькие. На открытых площадках зимой они не могут заниматься, то есть если старшие как-то занимаются на них, то младшие в помещении, на ледовой арене. Там комфортные условия, хорошо, здорово. Вообще замечательно, что у нас арена есть. Потому что раньше в тёплое время мы занимались физподготовкой, в холодное время на льду занимались. И дети с более старшего возраста начинали заниматься. Сейчас с пяти лет дети занимаются, - отмечает Пётр Бадмацыренов.



Хоккейный клуб работает с 2012 года, официально с 2015 года. В копилке у тренеров – немало наград на различных соревнованиях. В этом году они выиграли местные детские соревнования «Золотая шайба».



- В этом году также проводился среди республиканских команд турнир «Кубок IceМетр» по двум возрастам. И в обеих возрастных категориях выиграли ребята нашего клуба. Потом летом проводился международный турнир «Кубок Моритон», там участвовали команды Иркутска, Монголии и наш клуб. По одному возрасту наши ребята заняли второе место, по второму – первое. И с этого сезона мы официально открыли региональное отделение всероссийского общества «Золотая шайба», - добавляет он.



Также, по его словам, в этом году на федерацию хоккея Бурятии было выделено 580 тысяч рублей, из которых до детского хоккея дошло только 40 тысяч.



Обращение главе Бурятии родители детей подали недавно; они поясняют, что господдержка жизненно необходима.



«Частные клубы отдельно не финансируются»



В минспорта Бурятии пояснили, что финансирование частных спортивных клубов законодательством не предусмотрено.



- Поддержка физкультурно-спортивных организаций осуществляется путём формирования единого календарного плана официальных спортивных, физкультурных мероприятий в Бурятии. Такими организациями выступают республиканские федерации по видам спорта. Эти федерации могут рассчитывать на такую поддержку в случае аккредитации у нас в министерстве, для её получения там есть ряд условий. Одним из этих условий является согласование с общероссийской федерацией, - сообщил замминистра спорта республики Иван Козырев.



На сегодня в Бурятии финансируются около 50 федерация. Им положено финансирование на проведение чемпионатов и первенств республики и на выезды спортсменов на соревнования.



- Что касается частных клубов по разным видам спорта, то они у нас отдельно не финансируются, отдельно деньги мы им не выделяем. В рамках взаимодействия клубов и федераций какие-то средства между собой они могут распределять при формировании календарного плана, - пояснил Иван Козырев.



Согласно закону Бурятии «О физической культуре и спорте», спортивным клубам может оказываться господдержка. Только на четыре направления. Среди них, например, строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений, а также передача в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на выгодных условиях зданий, помещений, но только если помещения находятся в собственности Бурятии, либо в муниципальной собственности.



- Есть направление – обеспечение спортивным инвентарём, оборудованием. И в этом направлении возможна поддержка, но опять же надо понять и определить источник этой поддержки. Четвёртое – это оказание прочей поддержки, которая установлена НПА (нормативно-правовыми актами – прим. ред.) Бурятии. Такой прочей поддержки здесь не предусмотрено, то есть иных НПА, которые устанавливают прочую иную поддержку, нет. Поэтому возможен один вариант – обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием, но опять же здесь вопрос источника финансирования, - подытожил Иван Козырев.



Сейчас родители ждут ответа на своё обращение, поданное в правительство.

