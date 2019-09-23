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В Улан-Удэ проверят электросирены

В Улан-Удэ проверят электросирены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В среду будут запущены электросирены

25 сентября в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».

- Данная проверка системы не влияет на жизнедеятельность города. Просим жителей и гостей столицы не предпринимать никаких действий, соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью, - отметили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
сирены
 
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