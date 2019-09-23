В Улан-Удэ проверят электросирены

В среду будут запущены электросирены



25 сентября в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».



- Данная проверка системы не влияет на жизнедеятельность города. Просим жителей и гостей столицы не предпринимать никаких действий, соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью, - отметили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

