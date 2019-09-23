За полтора года его работы 18 неблагополучных семей были сняты с профилактического учёта
Социальный проект «Зри в корень», стартовавший в Улан-Удэ в апреле 2017 года, дал положительные результаты.
- За полтора года его работы 18 неблагополучных семей Железнодорожного района были сняты с профилактического учета, ещё 15 семей дали хорошие результаты. Финансовую и организационную помощь проекту оказывал Фонд поддержки из Москвы, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Пилотный проект проводился в Железнодорожном районе, так как именно администрация этого района выступила с такой идеей. Изначально проект охватывал 60 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (это порядка 80% неблагополучных семей района).
Проект «Зри в корень» направлен на работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, через институт наставничества (общественных кураторов), это могут быть тренеры, педиатры, инспекторы ПДН и другие добровольцы.
В рамках проекта прошли обучающие семинары для общественных кураторов, педагогов, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, мероприятия с семьями-участницами проекта «Фестиваль дворовых игр», квест-игра «Тропа мужества, тренинги «Я готов к сотрудничеству» и другие.
За счёт средств фонда приобретено оборудования для проведения тренингов, удалось обустроить 2 сенсорные комнаты. 25 сентября в администрации города пройдет отчётная итоговая конференция по данному проекту.
Социальный проект «Зри в корень» завершился в Улан-Удэ
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