К стандартной подсветке прибавится ещё 18 объектов
27 сентября запланировано включение архитектурно-художественной подсветки на улицах Улан-Удэ. Подсветка засияет не только на улицах, где её можно увидеть в праздничные дни, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
К списку стандартных мест добавится ещё 17 объектов - это 12 домов по проспекту Победы, дом по улице Смолина, 54 и два путепровода на пересечении проспекта 50-лет Октября - улицы Ербанова и улицы Коммунистической - проспекта Победы.
Также к этому списку добавятся жилые дома по проспекту Победы 6, 15, улицы Революции 1905 года,16 и здание ГДДЮТ.
Открытие чемпионата мира по боксу состоится в ФСК 2 октября. Бои пройдут с 3 октября по 13 октября.
В Улан-Удэ включат подсветку зданий к чемпионату мира по боксу
Общество, Фото:
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