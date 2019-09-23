Во всех детсадах Читы пройдут фотовыставки воспитателей

Вернисажи состоятся в рамках проведения Дня воспитателя и всех дошкольных работников



В Чите началось проведение мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику «День воспитателя и всех дошкольных работников».



С 23 сентября на базе всех дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки общеобразовательных учреждений города пройдёт фотовернисаж педагогов «Мои воспитанники». На фотографиях будут представлены эпизоды повседневной жизни, волшебные моменты и открытия дошкольного детства, которые происходят с воспитанниками.



Также с 23 сентября во всех дошкольных образовательных учреждениях и группах предшкольной подготовки Читы откроются выставки творческих работ «Современный детский сад глазами родителей». Участие родителей воспитанников позволит узнать, каким видят они современный детский сад будущего.



Кроме этого, с 25 по 27 сентября состоится второй этап конкурса профессионального мастерства по номинациям «Лучший помощник воспитателя», «Лучший повар» и «Лучший молодой воспитатель». Об этом сообщает пресс-служба комитета образования города Читы.

