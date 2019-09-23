Вернисажи состоятся в рамках проведения Дня воспитателя и всех дошкольных работников
В Чите началось проведение мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику «День воспитателя и всех дошкольных работников».
С 23 сентября на базе всех дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки общеобразовательных учреждений города пройдёт фотовернисаж педагогов «Мои воспитанники». На фотографиях будут представлены эпизоды повседневной жизни, волшебные моменты и открытия дошкольного детства, которые происходят с воспитанниками.
Также с 23 сентября во всех дошкольных образовательных учреждениях и группах предшкольной подготовки Читы откроются выставки творческих работ «Современный детский сад глазами родителей». Участие родителей воспитанников позволит узнать, каким видят они современный детский сад будущего.
Кроме этого, с 25 по 27 сентября состоится второй этап конкурса профессионального мастерства по номинациям «Лучший помощник воспитателя», «Лучший повар» и «Лучший молодой воспитатель». Об этом сообщает пресс-служба комитета образования города Читы.
Во всех детсадах Читы пройдут фотовыставки воспитателей
Общество, Фото:
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