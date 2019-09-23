В Забайкальском крае прошёл «Цифровой забег»

Общество, Фото: пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья

Победителям кросса вручили цифровые эфирные приёмники к телевизорам



21 сентября в Забайкальском крае состоялся символичный спортивный праздник «Цифровой забег». Мероприятие, посвящённое грядущему переходу на цифровое эфирное телевидение, прошло в рамках всероссийской акции «Кросс Нации».



«Цифровые забеги» также прошли ещё в 20 регионах России. В Забайкалье соревнования стартовали в селе Улёты. Побороться за победу собрались более 700 человек. Среди них были как профессионалы, так и любители. Самому старшему участнику 82 года, самому младшему – 7 лет. Расстояние для всех было тоже разное. Кто-то суммарно пробежал 5040 метров, как символ количества установленных вышек для передачи цифрового сигнала по всей России, а кто-то для ориентира взял региональный показатель – 265 метров – столько вышек установлено в Забайкалье.



Вместе с забайкальцами преодолели символичную дистанцию министр физической культуры и спорта края Виталий Ломаев; заместитель регионального министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Алёна Невидимова и заместитель министра территориального развития Забайкалья по вопросам информатизации, связи и защиты информации Дмитрий Шлидт.



Цифровые эфирные приёмники к телевизорам и подарочные журналы по итогам соревнований получили ветераны забега и самые быстрые: Виктор Ткачёв, Александр Михайловский, Кристина Бурдинская, Екатерина Ракитина, Кирилл Савин и Максим Пертюхов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

