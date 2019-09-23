Принять участие можно как семьёй, так и командой
27 октября в Иркутске состоится городской чемпионат по сборке пазлов. Регистрация на турнир продлится до 22 октября.
Соревнования будут проводиться в двух категориях:
- категория «Семья» – участвуют двое взрослых и ребёнок от 5 до 13 лет;
- категория «Команда» – участвуют игроки старше 14 лет, объединённые в команды по три человека.
Как сообщают организаторы, для сборки будут использоваться пазлы на 180-260 деталей (для категории «Семья») и 500-600 деталей (для категории «Команда»). В каждой категории для сборки будут предложены одинаковые пазлы.
В Иркутске проведут чемпионат по сборке пазлов
Общество, Фото:
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