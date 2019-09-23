Однако уже в четверг ожидаются дожди и грозы
Тёплая без осадков погода продержится практически до конца недели в Забайкалье и Бурятии. В Иркутской области перемену погоды ждут уже в среду, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
По Бурятии во вторник и среду преимущественно без осадков. Утром туман, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью +3, +8, местами -1, -6 градусов. Днем +21, +26, местами +12, +17 градусов.
В четверг — дожди и грозы. Утром при прояснении туман, ветер северо-западный с порывами 16 метров в секунду. Температура ночью +8 градусов, местами -2, -7 градусов. Днём +19, +24, при облачности +11, +16 градусов.
По Забайкальскому краю во вторник и среду преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +1, +6, местами от 0 до -5 градусов. Днем +20, +25, местами +15, +20 градусов.
В Иркутской области во вторник без осадков. Температура днём +22, +27, местами до +17 градусов. В среду и четверг небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер переменный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +4, +9, местами +3, -2 градуса. Днём +20, +25, при облачной погоде до +15 градусов.
«Бабье лето» в Бурятии продлится до конца недели
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