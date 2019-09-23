Соревнования пройдут 3 дня в здании БГУ
С 27 по 29 сентября в Улан-Удэ пройдёт шахматный «Кубок горсовета – 2019» . Турнир по шахматам состоится в Бурятском государственном университете. Главный судья соревнований – Александр Сысоев.
Открытие соревнований и первый тур начнутся 27 сентября в 16:30. Церемонию закрытия проведут 29 сентября в 15:00. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации города Улан-Удэ.
«Кубок горсовета» соберёт шахматистов Бурятии
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