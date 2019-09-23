«Кубок горсовета» соберёт шахматистов Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут 3 дня в здании БГУ



С 27 по 29 сентября в Улан-Удэ пройдёт шахматный «Кубок горсовета – 2019» . Турнир по шахматам состоится в Бурятском государственном университете. Главный судья соревнований – Александр Сысоев.



Открытие соревнований и первый тур начнутся 27 сентября в 16:30. Церемонию закрытия проведут 29 сентября в 15:00. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации города Улан-Удэ.

