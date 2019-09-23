В Улан-Удэ пройдёт приём граждан по вопросам долевого строительства

Приём состоится 25 сентября



В целях правового просвещения потребителей 25 сентября руководителем управления Роспотребнадзора по Бурятии состоится приём граждан – участников долевого строительства, по вопросам требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и по порядку восстановления их нарушенных прав.



Прием пройдёт с 16 до 17 часов по адресу: ул. Ключевская, д. 45б.



Желающим нужно предварительно записаться на приём, сообщает пресс-служба управления.

