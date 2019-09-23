Приём состоится 25 сентября
В целях правового просвещения потребителей 25 сентября руководителем управления Роспотребнадзора по Бурятии состоится приём граждан – участников долевого строительства, по вопросам требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и по порядку восстановления их нарушенных прав.
Прием пройдёт с 16 до 17 часов по адресу: ул. Ключевская, д. 45б.
Желающим нужно предварительно записаться на приём, сообщает пресс-служба управления.
В Улан-Удэ пройдёт приём граждан по вопросам долевого строительства
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