В Бурятии дети высадили аллею в парке



В рамках акции «Живи, лес!» школьное лесничество «Лесная сказка» совместно с Кикинским лесхозом озеленили парк возле памятника участникам Великой Отечественной войны в Прибайкальском районе.



Перед проведением мероприятия сотрудники лесхоза провели с учениками урок на тему «Значение леса в жизни человека». Они рассказали детям, что такое лес, какие деревья, грибы и ягоды растут в лесу. Дети узнали об обитателях леса - птицах и зверях.



После урока ребята отправились в парк, где высадили более 80 саженцев рябины и ели. Результатом этого совместного труда стала аллея.



- Нет никаких сомнений, что все саженцы, посаженные с душевным трепетом, любовью и старанием, приживутся и пойдут в рост. И через несколько лет будут радовать жителей села шелестом своей листвы и ярким цветом ягод, - отметили в пресс-службе РАЛХ.



- Экологическому воспитанию ребят мы уделяем большое внимание. Дети всегда активно принимают участие во всех уборках, посадках и просят проводить такие мероприятия чаще, а сотрудники лесхоза, безусловно, идут ребятам навстречу, - добавил руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.



