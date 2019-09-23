В Иркутской области ищут тела утонувших рыбаков

Лодка перевернулась из-за их неосторожности
22 сентября около 9 часов вечера четверо мужчин рыбачили с лодки на одном из заливов - на удалении 100-150 метров от берега - в районе посёлка Каменка Боханского района Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В какой-то момент рыбаки расположились одновременно у одного борта, и это привело к опрокидыванию судна.
- Двое мужчин добрались до берега вплавь и сообщили о происшествии. Поиск иркутян 25 и 28 лет, находившихся в лодке, осуществляют водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области. Глубина в месте происшествия – 4-6 метров. По имеющейся информации, на рыбаках отсутствовали спасательные жилеты, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Боханской группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Зандан Намсараев.
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