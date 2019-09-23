 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Сентября

22 Сентября

Популярное

Иркутские самбисты стали призёрами всероссийских соревнований

Иркутские самбисты стали призёрами всероссийских соревнований
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бронзовые медали они выиграли на турнирах в Уфе и Якутске

Два самбиста из Иркутской области завоевали бронзовые медали на соревнованиях всероссийского уровня в середине сентября.

С 11 по 15 сентября в Уфе проходил V всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. На соревнованиях по самбо Иркутскую область представляли три самбиста из посёлков Залари и Михайловка. Кандидат в мастера спорта Николай Мусиенко из Заларей в весовой категории 100 кг занял третье место и получил бронзовую медаль. В его категории боролись десять спортсменов, в том числе два мастера спорта международного класса и пять мастеров спорта. Тренером спортсмена является Сергей Кирик.

Самбисты из Усть-Кута под руководством тренеров Вячеслава Поленка и Ивана Разыева выступили на турнире по самбо памяти Героя России Александра Рыжикова, который проходил с 13 по 14 сентября в Якутске. В весовой категории до 78 кг третье место на этом турнире занял молодой самбист Семен Ярин. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область самбо спорт всероссийские соревнования
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске проведут чемпионат по сборке пазлов
В Иркутске проведут чемпионат по сборке пазлов
Общество, 23.09.2019
Принять участие можно как семьёй, так и командой
«Кубок горсовета» соберёт шахматистов Бурятии
«Кубок горсовета» соберёт шахматистов Бурятии
Общество, 23.09.2019
Соревнования пройдут 3 дня в здании БГУ
Памятник первому епископу открыли в Иркутске
Памятник первому епископу открыли в Иркутске
Общество, 23.09.2019
Бронзовый бюст установлен в сквере возле Собора Богоявления
ФСК в Улан-Удэ закроет секции на время проведения чемпионата мира
ФСК в Улан-Удэ закроет секции на время проведения чемпионата мира
Общество, 23.09.2019
Горожане не смогут посещать бассейн, тренажёрный зал, спа-комплекс и сауну
Развитие детского хоккея Бурятии упёрлось в безденежье
Развитие детского хоккея Бурятии упёрлось в безденежье
Общество, 23.09.2019
Родители детей, занимающихся хоккеем в Улан-Удэ, просят поддержки у Алексея Цыденова
В Бурятию прилетели сборные Турции, Швеции и Польши
В Бурятию прилетели сборные Турции, Швеции и Польши
Общество, 23.09.2019
Приём в аэропорту Улан-Удэ приятно удивил спортсменок
В Кабанском районе Бурятии открылся новый игровой комплекс
В Кабанском районе Бурятии открылся новый игровой комплекс
Общество, 23.09.2019
В районе сдаются объекты, благоустроенные по нацпроекту «Жилье и городская среда»
В Улан-Удэ проверят электросирены
В Улан-Удэ проверят электросирены
Общество, 23.09.2019
В среду будут запущены электросирены
Социальный проект «Зри в корень» завершился в Улан-Удэ
Социальный проект «Зри в корень» завершился в Улан-Удэ
Общество, 23.09.2019
За полтора года его работы 18 неблагополучных семей были сняты с профилактического учёта
В Улан-Удэ включат подсветку зданий к чемпионату мира по боксу
В Улан-Удэ включат подсветку зданий к чемпионату мира по боксу
Общество, 23.09.2019
К стандартной подсветке прибавится ещё 18 объектов  
В Бурятии символу чемпионата мира по боксу выбрали имя
В Бурятии символу чемпионата мира по боксу выбрали имя
Общество, 23.09.2019
Вариант победителя набрал 317 голосов
В центре Улан-Удэ общественники покрасили деревянные дома
В центре Улан-Удэ общественники покрасили деревянные дома
Общество, 23.09.2019
Жители домов сначала с опаской отнеслись к проекту «Старый город». ВИДЕО
«Бабье лето» в Бурятии продлится до конца недели
«Бабье лето» в Бурятии продлится до конца недели
Общество, 23.09.2019
Однако уже в четверг ожидаются дожди и грозы
В Иркутске возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка
В Иркутске возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка
Общество, 23.09.2019
Пострадавшая на пожаре 5-летняя девочка от полученных травм скончалась в больнице, её брат находится в реанимации

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^