Бронзовые медали они выиграли на турнирах в Уфе и Якутске
Два самбиста из Иркутской области завоевали бронзовые медали на соревнованиях всероссийского уровня в середине сентября.
С 11 по 15 сентября в Уфе проходил V всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. На соревнованиях по самбо Иркутскую область представляли три самбиста из посёлков Залари и Михайловка. Кандидат в мастера спорта Николай Мусиенко из Заларей в весовой категории 100 кг занял третье место и получил бронзовую медаль. В его категории боролись десять спортсменов, в том числе два мастера спорта международного класса и пять мастеров спорта. Тренером спортсмена является Сергей Кирик.
Самбисты из Усть-Кута под руководством тренеров Вячеслава Поленка и Ивана Разыева выступили на турнире по самбо памяти Героя России Александра Рыжикова, который проходил с 13 по 14 сентября в Якутске. В весовой категории до 78 кг третье место на этом турнире занял молодой самбист Семен Ярин. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутские самбисты стали призёрами всероссийских соревнований
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