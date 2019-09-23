До 26 сентября тепло должно прийти во все дома
В столице Бурятии к отоплению подключили 2047 жилых домов. Не подключено 79 домов без управления и дома, где производится ремонт сетей. До 26 сентября по графику тепло должно прийти во все дома.
Все ресурсоснабжающие организации предоставили в комитет городского хозяйства договоры на поставку топлива.
Отопительный сезон в Улан-Удэ стартовал 16 сентября, сообщили в управлении по информационной политике города.
В Улан-Удэ к отоплению подключено 2047 жилых домов
Общество, Фото:
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