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В Улан-Удэ пройдёт III Кубок Бурятии по брейн-рингу

В Улан-Удэ пройдёт III Кубок Бурятии по брейн-рингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Игра состоится 28 сентября

Жителей Бурятии приглашают принять участие в III Кубке Бурятии по брейн-рингу, который пройдёт 28 сентября в торгово-развлекательном центре «Capital Mall», сообщает пресс-служба минспорта региона.

Для участия необходимо - набрать команду до 6 человек, возраст игроков - от 18 до 35 лет. Вход свободный.

К игре будут допущены 24 команды - первыми подавшие заявки. При неявке команд из основного списка, их место займут претенденты из листа ожидания.

С формой регистрации и списком заявок можно ознакомиться в официальной группе министерства во «ВКонтакте».  
брейн-ринг молодежь
 
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