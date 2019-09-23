В Улан-Удэ пройдёт III Кубок Бурятии по брейн-рингу

Игра состоится 28 сентября



Жителей Бурятии приглашают принять участие в III Кубке Бурятии по брейн-рингу, который пройдёт 28 сентября в торгово-развлекательном центре «Capital Mall», сообщает пресс-служба минспорта региона.

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Для участия необходимо - набрать команду до 6 человек, возраст игроков - от 18 до 35 лет. Вход свободный.

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К игре будут допущены 24 команды - первыми подавшие заявки. При неявке команд из основного списка, их место займут претенденты из листа ожидания.



С формой регистрации и списком заявок можно ознакомиться в официальной группе министерства во «ВКонтакте».

