 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Сентября

22 Сентября

Популярное

Кубок России по пауэрлифтингу выиграла параспортсменка из Иркутской области

Кубок России по пауэрлифтингу выиграла параспортсменка из Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Саянска
Пауэрлифтер из Саянска стала лучшей в весовой категории до 55 кг

С 16 по 22 сентября в Алуште прошёл десятый юбилейный кубок России по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнования приехало 128 параспортсменов из 32 регионов страны.

Ирина Михайлова из города Саянска Иркутской области во второй день состязаний завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг с результатом – 69 кг. В упорной борьбе за первое место она обошла своих соперниц из Якутска и Югорска.
спорт пауэрлифтинг Иркутская область Кубок России инвалиды Саянск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутские самбисты стали призёрами всероссийских соревнований
Иркутские самбисты стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 23.09.2019
Бронзовые медали они выиграли на турнирах в Уфе и Якутске
«Забайкальские игры» выиграли Чита и Дульдурга
«Забайкальские игры» выиграли Чита и Дульдурга
Общество, 23.09.2019
Подведены итоги пятой спартакиады Забайкальского края
В Иркутске проведут чемпионат по сборке пазлов
В Иркутске проведут чемпионат по сборке пазлов
Общество, 23.09.2019
Принять участие можно как семьёй, так и командой
«Кубок горсовета» соберёт шахматистов Бурятии
«Кубок горсовета» соберёт шахматистов Бурятии
Общество, 23.09.2019
Соревнования пройдут 3 дня в здании БГУ
Памятник первому епископу открыли в Иркутске
Памятник первому епископу открыли в Иркутске
Общество, 23.09.2019
Бронзовый бюст установлен в сквере возле Собора Богоявления
ФСК в Улан-Удэ закроет секции на время проведения чемпионата мира
ФСК в Улан-Удэ закроет секции на время проведения чемпионата мира
Общество, 23.09.2019
Горожане не смогут посещать бассейн, тренажёрный зал, спа-комплекс и сауну
Развитие детского хоккея Бурятии упёрлось в безденежье
Развитие детского хоккея Бурятии упёрлось в безденежье
Общество, 23.09.2019
Родители детей, занимающихся хоккеем в Улан-Удэ, просят поддержки у Алексея Цыденова
В Бурятию прилетели сборные Турции, Швеции и Польши
В Бурятию прилетели сборные Турции, Швеции и Польши
Общество, 23.09.2019
Приём в аэропорту Улан-Удэ приятно удивил спортсменок
В Кабанском районе Бурятии открылся новый игровой комплекс
В Кабанском районе Бурятии открылся новый игровой комплекс
Общество, 23.09.2019
В районе сдаются объекты, благоустроенные по нацпроекту «Жилье и городская среда»
В Улан-Удэ проверят электросирены
В Улан-Удэ проверят электросирены
Общество, 23.09.2019
В среду будут запущены электросирены
Социальный проект «Зри в корень» завершился в Улан-Удэ
Социальный проект «Зри в корень» завершился в Улан-Удэ
Общество, 23.09.2019
За полтора года его работы 18 неблагополучных семей были сняты с профилактического учёта
В Улан-Удэ включат подсветку зданий к чемпионату мира по боксу
В Улан-Удэ включат подсветку зданий к чемпионату мира по боксу
Общество, 23.09.2019
К стандартной подсветке прибавится ещё 18 объектов  
В Бурятии символу чемпионата мира по боксу выбрали имя
В Бурятии символу чемпионата мира по боксу выбрали имя
Общество, 23.09.2019
Вариант победителя набрал 317 голосов
В центре Улан-Удэ общественники покрасили деревянные дома
В центре Улан-Удэ общественники покрасили деревянные дома
Общество, 23.09.2019
Жители домов сначала с опаской отнеслись к проекту «Старый город». ВИДЕО

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^