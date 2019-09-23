Кубок России по пауэрлифтингу выиграла параспортсменка из Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Саянска

Пауэрлифтер из Саянска стала лучшей в весовой категории до 55 кг



С 16 по 22 сентября в Алуште прошёл десятый юбилейный кубок России по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнования приехало 128 параспортсменов из 32 регионов страны.



Ирина Михайлова из города Саянска Иркутской области во второй день состязаний завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг с результатом – 69 кг. В упорной борьбе за первое место она обошла своих соперниц из Якутска и Югорска.

