Пауэрлифтер из Саянска стала лучшей в весовой категории до 55 кг
С 16 по 22 сентября в Алуште прошёл десятый юбилейный кубок России по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнования приехало 128 параспортсменов из 32 регионов страны.
Ирина Михайлова из города Саянска Иркутской области во второй день состязаний завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг с результатом – 69 кг. В упорной борьбе за первое место она обошла своих соперниц из Якутска и Югорска.
Кубок России по пауэрлифтингу выиграла параспортсменка из Иркутской области
Общество, Фото:
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