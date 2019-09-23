До конца года АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» получит два новых электропоезда серии ЭП3Д
Новые электрички будут эксплуатироваться на самых востребованных пассажирами направлениях: Чита – Карымская и Чита – Могзон, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Первый электропоезд ЭП3Д поступил в августе и курсирует по маршруту Чита – Карымская.
Электропоезд ЭП3Д спроектирован с учётом требований стран Таможенного союза, согласно которым, в частности, все пассажирские моторвагонные поезда должны быть оборудованы крэш-системой безопасности пассажиров и локомотивной бригады.
Вагоны поезда оборудованы мягкими комфортабельными креслами, климатическими системами кондиционирования воздуха, электронными информационными табло, биотуалетными комплексами, подъёмником для маломобильных пассажиров, а также системами видеонаблюдения.
Электрички с мягкими креслами и кондиционерами будут ездить в Забайкалье
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