Победителей ждут участие в лиге КВН Бурятии и денежные призы
Во второй декаде октября состоятся игры полуфинала «Кубка КВН» АО «Улан-Удэнском авиационный завод». В мероприятии примут участие подразделения предприятия.
Тема игры первого полуфинала – «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», тема второго полуфинала – «Когда на улице Гастелло в домах погашены огни».
Каждая команда пройдёт обязательный мастер-класс с именитыми КВНщиками Бурятии.
Победителей ждёт несколько приятных бонусов. Это участие в лиге КВН Бурятии и денежные призы.
На Улан-Удэнском авиазаводе пройдёт кубок КВН
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