На Улан-Удэнском авиазаводе пройдёт кубок КВН

Победителей ждут участие в лиге КВН Бурятии и денежные призы



Во второй декаде октября состоятся игры полуфинала «Кубка КВН» АО «Улан-Удэнском авиационный завод». В мероприятии примут участие подразделения предприятия.



Тема игры первого полуфинала – «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», тема второго полуфинала – «Когда на улице Гастелло в домах погашены огни».



Каждая команда пройдёт обязательный мастер-класс с именитыми КВНщиками Бурятии.



Победителей ждёт несколько приятных бонусов. Это участие в лиге КВН Бурятии и денежные призы.

