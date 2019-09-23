 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Сентября

22 Сентября

Популярное

Первоклассники в Бурятии дали клятву пешехода

Первоклассники в Бурятии дали клятву пешехода
Общество, 
Дорожные полицейские и педагоги посвятили детей в пешеходы

В Баргузинском районе сотрудники ГИБДД и педагоги организовали для первоклассников мероприятие «Посвящение в пешеходы». Юным участникам дорожного движения рассказали о том, как правильно и безопасно вести себя на дороге.

Автоинспекторы напомнили ребятам значение дорожных знаков и сигналов светофора, объяснили, как безопасно переходить дорогу по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Сами первоклассники охотно отвечали на вопросы полицейских и делились своими рассказами о том, как они по утрам ходят в школу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Каждый ребёнок дал клятву пешехода и пообещал быть внимательным на дороге. Всем участникам мероприятия сотрудники Госавтоинспекции подарили светоотражающие нарукавные повязки.

пешеходы школьники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Улан-Удэнском авиазаводе пройдёт кубок КВН
На Улан-Удэнском авиазаводе пройдёт кубок КВН
Общество, 23.09.2019
Победителей ждут участие в лиге КВН Бурятии и денежные призы
Первоклассники в Бурятии дали клятву пешехода
Первоклассники в Бурятии дали клятву пешехода
Общество, 23.09.2019
Дорожные полицейские и педагоги посвятили детей в пешеходы
Ольга Бузова впервые даст концерт в Улан-Удэ
Ольга Бузова впервые даст концерт в Улан-Удэ
Общество, 23.09.2019
Улан-удэнцы с нетерпением ждут певицу
В Бурятии собрали в школу первоклашек
В Бурятии собрали в школу первоклашек
Общество, 23.09.2019
Благотворительные акции прошли в районах республики
«Неописуемая красота»: Актёр Станислав Ярушин убрался на Байкале
«Неописуемая красота»: Актёр Станислав Ярушин убрался на Байкале
Общество, 23.09.2019
Станислав Ярушин принял участие в марафоне «Чистые берега Байкала» в Бурятии
В Бурятии прошла массовая проверка водителей
В Бурятии прошла массовая проверка водителей
Общество, 23.09.2019
В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей
В районах Бурятии появятся поисковые отряды
В районах Бурятии появятся поисковые отряды
Общество, 23.09.2019
За 2018 год в Бурятии поступило более 2000 заявлений в полицию о пропавших людях
В Бурятии вновь провели боевые пуски C-400
В Бурятии вновь провели боевые пуски C-400
Общество, 23.09.2019
На полигоне создали максимально сложную мишенную обстановку
Елена Темникова «визжала от восторга» от выступления танцовщицы из Бурятии
Елена Темникова «визжала от восторга» от выступления танцовщицы из Бурятии
Общество, 23.09.2019
Улан-удэнка Виктория Мункуева прошла в проект «Танцы на ТНТ». ВИДЕО
Российские учёные приедут в Бурятию
Российские учёные приедут в Бурятию
Общество, 23.09.2019
Один из ключевых вопросов обсуждения – долговременный уход за пожилыми людьми
В Улан-Удэ пройдёт премьера фильма про «великий 1917 год»
В Улан-Удэ пройдёт премьера фильма про «великий 1917 год»
Общество, 23.09.2019
Фильм покажет роль уроженцев Бурятии в переломный революционный год
В Улан-Удэ сняли на видео тренировки женской сборной России по боксу
В Улан-Удэ сняли на видео тренировки женской сборной России по боксу
Общество, 23.09.2019
Пять дней сборная России по боксу акклиматизировалась на Байкале
Бурятские КВНщики вышли в финал Первой лиги
Бурятские КВНщики вышли в финал Первой лиги
Общество, 23.09.2019
Новое поколение бурятских КВНщиков добивается крупных успехов
В Улан-Удэ расскажут про технологию пошива бурятского дэгэла
В Улан-Удэ расскажут про технологию пошива бурятского дэгэла
Общество, 23.09.2019
В столице Бурятии презентуют книгу, посвящённую этой теме

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^