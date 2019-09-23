Дорожные полицейские и педагоги посвятили детей в пешеходы
В Баргузинском районе сотрудники ГИБДД и педагоги организовали для первоклассников мероприятие «Посвящение в пешеходы». Юным участникам дорожного движения рассказали о том, как правильно и безопасно вести себя на дороге.
Автоинспекторы напомнили ребятам значение дорожных знаков и сигналов светофора, объяснили, как безопасно переходить дорогу по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Сами первоклассники охотно отвечали на вопросы полицейских и делились своими рассказами о том, как они по утрам ходят в школу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Каждый ребёнок дал клятву пешехода и пообещал быть внимательным на дороге. Всем участникам мероприятия сотрудники Госавтоинспекции подарили светоотражающие нарукавные повязки.
Первоклассники в Бурятии дали клятву пешехода
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