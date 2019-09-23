Работы в одном из старейших зданий города завершатся в первом квартале 2020 года
В Иркутске проведут реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Дубровского», расположенного по адресу: ул. Карла Либкнехта, 31. Долгое время дом не эксплуатировался, что привело к ухудшению его технического состояния и значительным утратам.
Проектом реставрации, получившим положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, предусмотрено полное восстановление облика жилого дома в исторических пропорциях с реставрацией аварийных стен сруба путём переборки и замены повреждённых брёвен.
На протяжении всего периода реставрационных работ, на объекте будет осуществляться авторский, технический и государственный надзор за проведением работ по сохранению.
Реставрационные работы планируется завершить в первом квартале 2020 года.
Как сообщает служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, здание построено ещё до 1843 года и является одной из наиболее старых построек города Иркутска. Объёмно-пространственная композиция дома характерна для деревянной застройки города того времени. Декоративное убранство фасадов выполнено в стиле классицизм. Большие окна второго этажа имеют наличники с барочным рисунком сандриков.
В Иркутске отреставрируют «Дом Дубровского»
Общество, Фото:
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