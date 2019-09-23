Спартакиаду северных территорий Иркутской области выиграл Усть-Кут

Среди призёров – Киренский и Братский районы
Команда Усть-Кута заняла первое место на спартакиаде северных территорий Иркутской области, которая с 20 по 22 сентября проходила на спортивных объектах в Киренске. В соревнованиях приняли участие пять команд из Братска, Усть-Кута, Братского, Киренского и Казачинско-Ленского районов.
В программу спартакиады северных территорий Иркутской области были включены следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол среди мужских и женских команд, настольный теннис, шахматы и легкоатлетическая эстафета. В мини-футболе победу одержали спортсмены Братска, второе место заняла команда Киренского района, на третьем месте – сборная Казачинско-Ленского района. В эстафете победила команда Киренского района, серебряным призёром стала команда Братского района, бронзовым призёром – команда Усть-Кута.
Среди мужских и женских команд в волейболе победили спортсмены Усть-Кута, серебряные медали завоевали команды Братского района, бронзовые награды выиграли сборные Киренского района.
В шахматном турнире в командном первенстве лидерами стали спортсмены Братского района, второй результат показали шахматисты Киренского района, замкнули тройку призёров представители Усть-Кута. В личном зачёте среди женщин победительницей соревнований по шахматам стала Гоар Бегларян из Братского района, второе место заняла Надежда Орина из Киренского района, третье место – Екатерина Таюрская из Усть-Кута. Среди мужчин победу одержал Алексей Карелин из Киренского района, серебряную медаль завоевал Александр Долматов из Братского района, бронзовую медаль взял Александр Тирский из Киренского района.
В соревнованиях по настольному теннису первенствовала команда Усть-Кута, второе место – у команды Киренского района, третье – у Братского района. Среди женщин медаль высшей пробы завоевала Оксана Жернакова из Усть-Кута, серебряную медаль выиграла Гоар Бегларян из Братского района, бронзовую награду вручили Галине Шапетько из Киренского района. Среди мужчин победителем стал Алексей Ладыженский, второй результат показал Виктор Присик (оба – из Усть-Кута), на третьем месте – Максим Ягненко из Киренского района.
По итогам всех состязаний спартакиады в общекомандном зачёте победили спортсмены Усть-Кута. Второе место заняла команда Киренского района, третье место – у сборной Братского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Спартакиаду северных территорий Иркутской области выиграл Усть-Кут
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