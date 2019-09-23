Под него переоборудуют дом культуры
В конце года в Бичурском районе Бурятии появится кинотеатр. В районном доме культуры установят специальный экран и кинопроектор. Фильмы будут показывать как в обычном формате, так и в 3D.
В рамках национального проекта «Культура» фонд кино на конкурсной основе распределяет средства на переоборудование сельских клубов под кинозалы.
- Чтобы попасть в программу и получить деньги, районной администрацией проведена большая работа, – объясняет начальник отдела культуры МО «Бичурский район» Лариса Захарова, – прежде всего, решён вопрос с нормативно-технической документацией РДК, так как финансирование поступает на внебюджетный фонд собственнику помещения. Это одно из главных условий участия в проекте. Для участия в конкурсе подготовлен весь необходимый пакет документов. Из 13 заявок из Бурятии прошли конкурс только 7, в том числе и Бичурский РДК.
- Контракт мы заключили 30 августа, – рассказывает директор РДК Полина Меркурьевна Крюкова, – в течение 60 дней должно поступить оборудование стоимостью 5 млн. рублей, а в первой половине ноября начнётся монтаж. В конце декабря состоится кинопоказ. Средняя цена билета предполагается 150 рублей (детский – 100 рублей, взрослый – 200 рублей).
В РДК будут показывать отечественные и зарубежные премьеры, а также полюбившиеся фильмы. 50% показов – российское кино, это одно из условий фонда кино. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.
В Бичурском районе Бурятии появится 3D-кинотеатр
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