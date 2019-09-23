В селе до сих пор живут староверы
Село Хор-Тагна в Иркутской области включили в ассоциацию «Самые красивые деревни России». Церемония и праздничные мероприятия для жителей прошли в воскресенье, сообщает ТАСС.
Хор-Тагна находится в Заларинскм районе. Село, в котором проживают 720 человек, было образовано в 1892 году и является последним населенным пунктом на пути к Саянским горам. Здесь до сих пор живут староверы. Также сохранилось множество построенных в XIX веке домов, которые являются памятниками архитектуры, а также храм Николая Чудотворца. Кроме того, из-за близости к тайге село является точкой притяжения туристов, отмечает ТАСС.
В ассоциацию «Самые красивые деревни России» включено уже 11 сёл. Как сообщал «Байкал-Daily», есть в этом списке и деревни Бурятии – село Десятниково и Большой Куналей.
Иркутское село Хор-Тагна вошло в число самых красивых деревень России
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