В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей
Наряды ДПС проверяли соблюдение скоростного режима водителями автобусов и грузового транспорта.
В ходе мероприятия полицейские останавливали общественный транспорт и напоминали водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Автоинспекторы приводили примеры ДТП с участием общественного транспорта и просили водителей автобусов помнить об ответственности за жизнь и здоровье своих пассажиров.
Водителей грузового транспорта сотрудники ГИБДД призывали соблюдать режим труда и отдыха, а также учитывать дорожные и погодные условия.
Всего было проверено 35 единиц автотранспорта. Составлено три административных материала за нарушение ПДД, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии прошла массовая проверка водителей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей
В селе до сих пор живут староверы
За 2018 год в Бурятии поступило более 2000 заявлений в полицию о пропавших людях
На полигоне создали максимально сложную мишенную обстановку
Улан-удэнка Виктория Мункуева прошла в проект «Танцы на ТНТ». ВИДЕО
Один из ключевых вопросов обсуждения – долговременный уход за пожилыми людьми
Фильм покажет роль уроженцев Бурятии в переломный революционный год
Пять дней сборная России по боксу акклиматизировалась на Байкале
Новое поколение бурятских КВНщиков добивается крупных успехов
В столице Бурятии презентуют книгу, посвящённую этой теме
Расписание станет более удобным
По Бурятии сегодня 22-27, местами 12-17 тепла
Светлана Нестерова является автором трёх десятков книг, написанных в разных жанрах: сказки, стихи, очерки, рассказы
Знаменательная дата будет отмечаться в 2020 году
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника