В Бурятии прошла массовая проверка водителей

В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей



Наряды ДПС проверяли соблюдение скоростного режима водителями автобусов и грузового транспорта.



В ходе мероприятия полицейские останавливали общественный транспорт и напоминали водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Автоинспекторы приводили примеры ДТП с участием общественного транспорта и просили водителей автобусов помнить об ответственности за жизнь и здоровье своих пассажиров.



Водителей грузового транспорта сотрудники ГИБДД призывали соблюдать режим труда и отдыха, а также учитывать дорожные и погодные условия.



Всего было проверено 35 единиц автотранспорта. Составлено три административных материала за нарушение ПДД, сообщает УГИБДД по Бурятии.













