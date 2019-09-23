 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Сентября

22 Сентября

Популярное

В районах Бурятии появятся поисковые отряды

В районах Бурятии появятся поисковые отряды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За 2018 год в Бурятии поступило более 2000 заявлений в полицию о пропавших людях

В районах Бурятии решено создать поисковые отряды. Этому 20 сентября было посвящено совещание под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в пресс-службе минспорта.

В России каждые тридцать минут пропадает человек. В отделения полиции ежегодно поступают десятки тысяч заявлений от родственников, разыскивающих своих пропавших близких. Так, за 2018 год в Бурятии поступило более 2000 заявлений в полицию. В связи с этим в 21 районе республики решили создать поисковые отряды, которые займутся обеспечением поисков людей, а также профилактикой и пропагандой правил безопасности для детей и взрослых. Обучение будет построено на методиках единственного в республике поискового отряда «Лиза Алерт».

- Добровольцев очень много, только их нужно объединить. Надеяться только на один территориальный отдел, у которого помимо очень много задач по розыску пропавших, не нужно. Поэтому до 20 октября в каждом районе определяете старшего с муниципального образования, либо со стороны, - поручил представителям районов Петр Мордовской.

Следующее совещание состоится 21 октября. Каждый район должен рассказать о проделанной работе и предоставить список людей, которые в дальнейшем будут курировать и заниматься поиском пропавших людей в Бурятии.
поисковый отряд правительство республики пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прошла массовая проверка водителей
В Бурятии прошла массовая проверка водителей
Общество, 23.09.2019
В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей
В районах Бурятии появятся поисковые отряды
В районах Бурятии появятся поисковые отряды
Общество, 23.09.2019
За 2018 год в Бурятии поступило более 2000 заявлений в полицию о пропавших людях
В Бурятии вновь провели боевые пуски C-400
В Бурятии вновь провели боевые пуски C-400
Общество, 23.09.2019
На полигоне создали максимально сложную мишенную обстановку
Елена Темникова «визжала от восторга» от выступления танцовщицы из Бурятии
Елена Темникова «визжала от восторга» от выступления танцовщицы из Бурятии
Общество, 23.09.2019
Улан-удэнка Виктория Мункуева прошла в проект «Танцы на ТНТ». ВИДЕО
Российские учёные приедут в Бурятию
Российские учёные приедут в Бурятию
Общество, 23.09.2019
Один из ключевых вопросов обсуждения – долговременный уход за пожилыми людьми
В Улан-Удэ пройдёт премьера фильма про «великий 1917 год»
В Улан-Удэ пройдёт премьера фильма про «великий 1917 год»
Общество, 23.09.2019
Фильм покажет роль уроженцев Бурятии в переломный революционный год
В Улан-Удэ сняли на видео тренировки женской сборной России по боксу
В Улан-Удэ сняли на видео тренировки женской сборной России по боксу
Общество, 23.09.2019
Пять дней сборная России по боксу акклиматизировалась на Байкале
Бурятские КВНщики вышли в финал Первой лиги
Бурятские КВНщики вышли в финал Первой лиги
Общество, 23.09.2019
Новое поколение бурятских КВНщиков добивается крупных успехов
В Улан-Удэ расскажут про технологию пошива бурятского дэгэла
В Улан-Удэ расскажут про технологию пошива бурятского дэгэла
Общество, 23.09.2019
В столице Бурятии презентуют книгу, посвящённую этой теме
В Улан-Удэ днём до +25
В Улан-Удэ днём до +25
Общество, 23.09.2019
По Бурятии сегодня 22-27, местами 12-17 тепла
В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер писательницы
В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер писательницы
Общество, 22.09.2019
Светлана Нестерова является автором трёх десятков книг, написанных в разных жанрах: сказки, стихи, очерки, рассказы

В Бурятии отметили 100-летие самой крупной буддийской ступы: фоторепортаж
В Бурятии отметили 100-летие самой крупной буддийской ступы: фоторепортаж
Общество, 22.09.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^