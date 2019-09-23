В районах Бурятии появятся поисковые отряды

За 2018 год в Бурятии поступило более 2000 заявлений в полицию о пропавших людях



В районах Бурятии решено создать поисковые отряды. Этому 20 сентября было посвящено совещание под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в пресс-службе минспорта.



В России каждые тридцать минут пропадает человек. В отделения полиции ежегодно поступают десятки тысяч заявлений от родственников, разыскивающих своих пропавших близких. Так, за 2018 год в Бурятии поступило более 2000 заявлений в полицию. В связи с этим в 21 районе республики решили создать поисковые отряды, которые займутся обеспечением поисков людей, а также профилактикой и пропагандой правил безопасности для детей и взрослых. Обучение будет построено на методиках единственного в республике поискового отряда «Лиза Алерт».



- Добровольцев очень много, только их нужно объединить. Надеяться только на один территориальный отдел, у которого помимо очень много задач по розыску пропавших, не нужно. Поэтому до 20 октября в каждом районе определяете старшего с муниципального образования, либо со стороны, - поручил представителям районов Петр Мордовской.



Следующее совещание состоится 21 октября. Каждый район должен рассказать о проделанной работе и предоставить список людей, которые в дальнейшем будут курировать и заниматься поиском пропавших людей в Бурятии.

