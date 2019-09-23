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ФСК в Улан-Удэ закроет секции на время проведения чемпионата мира

ФСК в Улан-Удэ закроет секции на время проведения чемпионата мира
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане не смогут посещать бассейн, тренажёрный зал, спа-комплекс и сауну

Физкультурно-спортивный комплекс в Улан-Удэ будет закрыт для посещения с 30 сентября по 14 октября включительно, в связи с проведением чемпионата мира по боксу среди женщин.

Все занятия отменены в бассейне, тренажёрном зале и всех видах спортивных секций. Хостел, спа-комплекс, сауна также не будут работать, сообщает пресс-служба дирекции спортивных сооружений.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в ФСК с 3 по 13 октября. На него приедут спортсмены из 75 стран. В Улан-Удэ уже прибыли сборные России, Узбекистана, Польши, Швеции и Турции.
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