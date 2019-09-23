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В Бурятии вновь провели боевые пуски C-400

В Бурятии вновь провели боевые пуски C-400
Общество, 
На полигоне создали максимально сложную мишенную обстановку

На полигоне Телемба в Бурятии состоялось зачётное тактическое учение зенитного ракетного полка. В его рамках военнослужащие выполнили боевую стрельбу из комплексов С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», сообщает телеканал «Звезда».

К учениям привлекался личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и ЗРПК «Панцирь», а также подразделения обеспечения. Всего в боевых упражнениях на технике полигона поучаствовало более 150 военнослужащих. Перед проведением стрельб они заранее сдали зачеты на допуск и выполнили нормативы по специальной подготовке.

Для этапа боевой стрельбы на полигоне создали максимально сложную мишенную обстановку по имитации воздушного налета условного противника, добавили цели нового типа. Расчеты комплексов С-400 выполнили десять пусков зенитных управляемых ракет. Ими они поразили все цели, в том числе высокоскоростные маневренные, летящие на предельно малых высотах. Также успешно на позициях отработали и расчёты ЗРПК «Панцирь», уточняет телеканал «Звезда».

Как сообщал «Байкал-Daily», на специализированном полигоне Телемба 16 сентября зенитчики выполнили около 10 боевых пусков по ракетам-мишеням «Кабан» и «Фаворит» из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и С-300.

военнослужащие учения
 
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