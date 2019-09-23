Подведены итоги пятой спартакиады Забайкальского края
С 19 по 22 сентября в городе Чите прошла V спартакиада «Забайкальские игры». В мероприятии приняли участие 29 команд из муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, это более 800 человек.
Все районы были поделены на две группы, согласно численности населения: до 20 тысяч человек и свыше 20 тысяч человек. В каждой группе команды выявляли сильнейшего в следующих видах спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, мас-рестлинг, дартс, гиревой спорт, стрельба из пневматической винтовки. Возраст участников – от 18 лет.
Соревнования проводились среди всех возрастных групп: трудоспособного населения, граждан старшего поколения (стрельба, дартс), семейных команд (семейная легкоатлетическая эстафета, семейные соревнования по настольному теннису).
За призовые места в каждой группе были предусмотрены денежные призы: за первое место – 200 тысяч рублей, за второе – 150 тысяч рублей, за третье – 100 тысяч рублей.
По итогам спартакиады в группе с численностью населения, проживающего в районе, до 20 тысяч человек первое место занял Дульдургинский район. Вторыми стали представители Агинского района. Третья ступень пьедестала – у Улётовского района.
В группе с численностью населения, проживающего в районе, свыше 20 тысяч человек на первом месте – команда города Читы, на 2 месте – сборная Борзинского района, на 3 месте – Шилкинский район, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
«Забайкальские игры» выиграли Чита и Дульдурга
Общество, Фото:
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