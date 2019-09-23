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В Улан-Удэ сняли на видео тренировки женской сборной России по боксу

В Улан-Удэ сняли на видео тренировки женской сборной России по боксу
Общество, 
Пять дней сборная России по боксу акклиматизировалась на Байкале

В Улан-Удэ проходят тренировки женской сборной команды России по боксу в рамках подготовки к чемпионату мира.

Национальная сборная и тренерский состав во главе с главным тренером Иваном Шидловским прибыли в Бурятии 11 сентября.

Команда в течение пяти дней тренировалась и проходила акклиматизацию на озере Байкал, затем, вернувшись в Улан-Удэ, приступила к основному этапу подготовки к чемпионату мира.


В сборах принимают участие спортсменки сборной Бурятии: мастера спорта международного класса Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Кристина Ткачёва, мастер спорта Елена Гапешина, кандидаты в мастера спорта Анастасия Павлова, Эржена Бадмаринчинова, Юлия Арефьева и Дулма Лумбунова. Они проводят тренировки под руководством тренеров Бадмы Бадмаева, Бато-Мунко Ванкеева, Булата Бадмаева.

Ранее было объявлено, что чемпионка Европы-2019 Дарима Сандакова в чемпионате мира участия не примет.

Состав сборной команды России на чемпионат мира будет объявлен за десять дней до старта соревнований. Тренировочные мероприятия продлятся до 30 сентября, сообщили в федерации бокса Бурятии.

Чемпионат мира по боксу среди женщин будет проходить в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», первая иностранная делегация прилетела в Бурятию 20 сентября.




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