Новое поколение бурятских КВНщиков добивается крупных успехов
Бурятская команда КВН «Берег Байкала», состоящая из нового поколения игроков, вышла в финал Первой лиги – третьей по значимости в международном союзе КВН. Игры Первой лиги проходят в Казани.
- Наконец-то мы можем выдохнуть!!! Урра!!! С 15 по 22 сентября мы готовились и участвовали в играх 1/2 финала Первой лиги. 12 команд претендовали на звание финалистов. По итогам двух полуфиналов сборная Бурятии - команда «Берег Байкала» прошла в финал! – поделился лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
По его оценке, для нового молодого коллектива выход в финал престижной лиги – большое достижение
Команда «Берег Байкала» в 2018 году стала чемпионом Сибири и Дальнего востока Центральной лиги КВН «Азия». В январе 2019-го команда была приглашена в Первую лигу. Всего в Первой лиге играли 24 команды. Игры 1/8 финала стартовали в марте 2019 года.
К слову, ещё одна команда КВН из Улан-Удэ – «Буряты» в этом сезоне выиграла Премьер-лигу и вышла в самую престижную – Высшую лигу.
Бурятские КВНщики вышли в финал Первой лиги
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