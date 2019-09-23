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В Улан-Удэ расскажут про технологию пошива бурятского дэгэла

В Улан-Удэ расскажут про технологию пошива бурятского дэгэла
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии презентуют книгу, посвящённую этой теме 

На третий день Книжного салона, 25 сентября, гостям Национальной библиотеки будет представлена новая книга, посвящённая малоизученной, но очень интересной теме — технология пошива бурятского дэгэла. Изданий о том, как правильно шить национальную одежду не так уж и много, и читатели, несомненно, оценят новое поступление в фондах библиотеки.

Автор книги — педагог Ханда Нимажаповна Данжеева расскажет о своих планах по созданию цикла работ, посвящённых национальной одежде бурят. Представляемое издание «Технология пошива мужского дэгэла» является второй из этого цикла. Первая посвящена бурятским головным уборам, а вторая освещает особенности традиционных способов изготовления мужской одежды бурят.

В книге обобщены материалы литературных источников и музейных фондов, даны сведения народных мастеров о видах и особенностях бурятского мужского дэгэла и тэрлига, традиционных способах их раскроя и изготовления. Показано, под влиянием каких факторов формировалась традиционная бурятская одежда: её покрой, длина, форма, материалы, назначение отдельных деталей, способы отделки одежды и аксессуаров, их колористическое оформление. Подробно описаны применяемые материалы и способы раскроя, изготовления раскроя и изготовления дэгэла и тэрлига, издавна применяемые бурятскими мастерами. Даны пошаговые рекомендации по построению конструкции деталей традиционной мужской одежды бурят современными методами конструирования одежды, позволяющими воссоздать исторически сложившийся крой бурятской одежды. Детально рассмотрены способы изготовления элементов декора, приведена технологическая последовательность их изготовления.

Только в данном издании можно найти подробные сведения о практически утраченных сейчас инструментах, приспособлениях и способах выделки шкур для одежды, способах измерения длины (пальцевые и ладонные меры); способах ручного изготовления декоративных элементов таких, как энгэр, туруу, сомпи. Описание сопровождается рисунками и схемами, позволяющими представить всю сложность и трудоёмкость работ по выделке шкур для изготовления зимней одежды, по сучению ниток из сухожилий, плетению пуговиц и др.

Презентация состоится 25 сентября в зале деловых встреч и переговоров библиотеки, сообщает пресс-служба учреждения. 
презентация
 
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